Челябинск, , 16:31 — REGNUM В Челябинской области более 60% граждан, оставшихся без света из-за непогоды, снова с электричеством. Об этом сообщает компания «Россети Урал».

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Работы продолжаются несмотря на продолжающуюся метель. В них заняты 111 аварийно-восстановительных бригад или 344 человека. Бригады оснащены 130 единицами спецтехники. Кроме того, на Южный Урал в помощь местным прибыли электрики из Свердловской области и Пермского края.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Челябинской области разыгралась метель и резко похолодало. Из-за удара стихии порядка 30 тыс. граждан лишились электричества.

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