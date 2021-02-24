Нижнекамск, Татария, , 16:29 — REGNUM Нападающий 30-летний Либор Гудачек (Словакий) расторг контракт с хоккейным клубом «Нефтехимик» (Нижнекамск). Об этом 24 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе клуба отметили, что соглашение прервано по взаимному согласию сторон.

О заключении контракта с Гудачеком до конца этого сезона сообщила «Лозанна» (Швейцария).

Гудачек играл за «Нефтехимик» с начала сезона — 2020/21. В 50 матчах он заработал 38 (17 + 21) очков, являясь лучшим в команде по показателю.