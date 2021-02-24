Москва, , 16:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла ООО «Яндекс» предупреждение о недопустимости создания дискриминационных условий в поисковой системе. Об этом сообщается 24 февраля в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, в ФАС поступили заявления о нарушении «Яндексом» антимонопольного законодательства и признаках злоупотребления компанией доминирующим положением на рынке интернет-поиска.

В антимонопольной службе сочли, что компания предоставляет сервисам группы «Яндекс» (в том числе «Яндекс.Вертикали», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Медиасервисы», «Кинопоиск») преимущественные возможности по продвижению в своей поисковой системе, что «приводит к созданию дискриминационных условий деятельности на смежных рынках».

В связи с этим ФАС выдала «Яндекс» предупреждение об устранении нарушений части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции», предписав компании обеспечить равные условия демонстрации сервисов в поисковой выдаче, в том числе для участников рынка, являющихся конкурентами группы «Яндекс».