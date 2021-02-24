Варшава, , 16:26 — REGNUM Появившиеся в Польше в последние недели новости о планируемом закрытии специализированных школ для детей с особенностями развития не соответствуют действительности. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил 24 февраля министр образования Польши Пшемыслав Чарнек.

«Образование должно быть максимально эффективным для всех детей. И для детей с проблемами физического и умственного развития у нас действует более 2 тысяч специальных школ. Никто их не планирует закрывать. Этот фейк был вброшен наверняка для того, чтобы спровоцировать рост социального недовольства, связанный с запретом абортировать детей с отклонениями», — заявил Чарнек.

Ранее в ряде оппозиционных СМИ появилась информация, что в республике планируют ликвидировать специализированные школы для детей с особенностями развития из-за оптимизации школьной сети. Сообщалось, якобы они могут быть интегрированы в общеобразовательные школы.