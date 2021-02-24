Москва, , 16:25 — REGNUM Полузащитник Квинси Промес (Нидерланды) официально перешел из футбольного клуба «Аякс» в «Спартак» (Москва).

В Twitter московский клуб оригинально представил возвращение футболиста, который в 2014—2018 гг. защищал красно-белых.

https://twitter.com/fcsm_official/status/1364559951092408320

«Антоха, мы тебя ждали! И даже «взломали» Москву перед твоим возвращением», — написали представители «Спартака».

На видео изображено, как на достопримечательностях столицы РФ спроецирован Промес и логотип футболиста в виде маски.

Ранее стали известны подробности перехода Промеса в «Спартак». 25 февраля футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт.

«Аякс» официально объявил о продаже игрока за 8,5 млн евро. При этом сумма трансфера можешь увеличиться до 11 млн евро в виде бонусов.

В составе амстердамского клуба Промес провел 53 матча во всех турнирах, забив 22 мяча.