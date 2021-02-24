Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM Муниципалы из округа № 72 на юге Петербурга требуют отказаться от застройки участка на улице Димитрова, так как опасаются за ДОТ «Ижора», где развернут музей времен Великой Отечественной войны. Там якобы пытается возвести храм некий бизнесмен Павел Сергеев.

«Фактически речь сейчас идет о разрешении на будущую застройку этого участка. Я, как глава муниципального образования № 72, <…> активно выступаю против предоставления такого разрешения Павлу Сергееву, так как такое разрешение откроет путь к застройке территории сохранившегося участка блокадного оборонительного рубежа «Ижора», — заявил глава муниципалитета Павел Швец.

Он указывает на ряд нестыковок, из-за которых отказался подписывать протокол заседания комиссии по земплепользованию и застройке. Например, в протоколе заявителем на строительство храма названо ООО «Просторы-2», однако, согласно материалам общественных обсуждений с сайта КГА, заявителем является Сергеев П.П., проживающий на Канонерском острове.

«В протоколе комиссии ошибочно указано, что по результатам рассмотрения заявления комиссией было «принято итоговое решение», — заявляет муниципал. За застройку выступили четыре члена комиссии, трое были против, шестеро воздержались. А решение может быть принято только простым большинством голосов от числа присутствующих. Таковых было 13 человек, то есть необходимо было семь голосов за.

Швец также напомнил, что, по статье 39 Гражданского кодекса РФ, с заявлениями на такую застройку могут обратиться заинтересованные физические или юридические лица.

«На заседании комиссии я пытался выяснить, является ли Сергеев П.П. заинтересованным лицом в строительстве храма. И попросил предоставить какие-либо документы, свидетельствующие о намерении Санкт-Петербургской епархии или какого-либо прихода построить на данном земельном участке храм. Таких документов или материалов (например, официальных публикаций), так или иначе свидетельствующих о намерении Русской православной церкви построить на данном участке храм, мне предоставлено не было», — заявил мундеп.

Ему сообщили, что Павел Сергеев действует как доверенное лицо «Просторов-2», но из выписки ЕГРЮЛ следует, что эта фирма занимается лишь «покупкой и продажей собственного недвижимого имущества», а код 94.91 «Деятельность религиозных организаций» среди видов ее деятельности отсутствует. Из этого Швец делает вывод, что ни Сергеев, ни «Просторы-2» не могут запросить участок земли в зеленой зоне для строительства некого храма ради «осуществления религиозных обрядов».

Из документа также якобы должно следовать, будто речь идет об интересах православного прихода храма Димитрия Солунского, но она уже получила в аренду земельный участок неподалеку еще по поручению предыдущего губернатора Георгия Полтавченко и за новым не обращалась, заявляет Швец.

«В связи с этим считаю необоснованным указание в протоколе на поручение губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко о содействии в предоставлении участка приходу храма Св. Вмч. Дмитрия Солунского, поскольку ни Сергеев П.П., ни ООО «Просторы-2» никакого отношения к приходу не имеют», — написал он.

Ранее руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова тоже заявила в СМИ, что «представители РПЦ и приходов не подавали в органы власти заявления с просьбой предоставить для участка площадью 0,6 га на улице Димитрова», но будут приветствовать строительство там храма.