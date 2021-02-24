Выкса, Нижегородская область, , 16:13 — REGNUM Население города Выксы и его окрестностей рискуют остаться без питьевой воды из-за юридических споров и разногласий, развернувшихся вокруг процесса передачи сетей холодного водоснабжения новому подрядчику, передает «NewsNN.ru».

Сейчас сотрудники Нижегородского управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России проводят обыски и выемку документов в ООО «Водоканал», бывшей арендатором выксинских сетей водоснабжения.

Представители этой компании считает происходящее попыткой запугать владельцев фирмы.

По их словам, конфликт с администрацией Выксы возник практически сразу же после того, как власти города сдали «Водоканалу» в аренду сети водоснабжения, находившиеся в крайне плачевном состоянии. Ремонт обошелся предприятию в 53 млн рублей.

Спустя неполные пять лет чиновники решили разорвать контракт с этой компанией под предлогом поставки населению якобы некачественной воды некачественной воды. Руководство «Водоканала» с этим не согласно, а потому готово расторгнуть договор только при условии получения компенсации затрат на ремонт городской системы водоснабжения.

По словам помощника директора компании «Водоканал» Дениса Денисова, администрация Выксы не выделяла предприятию положенные бюджетные выплаты, предназначенные на ремонтные мероприятия. Но даже несмотря на это, за счет собственных средств фирма содержала все имущество Комитета по управлению муниципальным имуществом и даже выполняла не прописанные в контракте работы.

На бездействие муниципальных чиновников обратил внимание и прокурор города, внесший летом 2020 года представление в адрес главы администрации Выксы Владимира Кочеткова в связи с нарушением федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

При этом для «Водоканала» в одностороннем порядке повышали коэффициенты арендной платы, а новому поставщику услуг водоснабжения городские власти сразу же снизили аренду до 950 тысяч рублей.

Также отмечается, что проблема с водоснабжением далеко не единственная — в поселке Досчатое до сих пор не сданы в эксплуатацию очистные сооружения, на которые из федерального бюджета выделили 600 млн рублей.

Нарушение сроков их строительства в администрации Выксы списывают на пандемию коронавирусной инфекции.