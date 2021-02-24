Киев, , 16:11 — REGNUM Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на украинский участок магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

О принятии соответствующего решения 24 февраля сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению суда, все имущество теперь будет передано национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В СБУ напоминают, что следователи ведомства в ходе расследования выяснили, что должностные лица компании «ПрикарпатЗападтранс» на основании поддельных документов завладели трубопроводом и эксплуатировали его в свою пользу с 2015 года.

«Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности», — добавили в спецслужбе.

ИА REGNUM напоминает, что 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение вернуть в государственную собственность «украинскую» часть нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление».

Секретарь СНБО Алексей Данилов отдельно отметил, что за последние пять лет, то есть при президентстве Петра Порошенко, власти Украины не обеспечивали «надлежащей защиты имущественных интересов государства и доказывания в судах различных инстанций права государства на владение и пользование частью нефтепродуктопроводов».