Тюмень, , 16:09 — REGNUM Тюменский индустриальный университет с 1 марта возобновляет для некоторых студентов обучение в очном формате. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

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Онлайн формат сохранён для лекций, на которых требуется присутствие свыше 60 человек. Также в онлайн формате пройдёт сессия для заочников

На дистанционном обучении до особого распоряжения остаются иностранные студенты, которые находятся за пределами России. Они будут допущены занятиям после предоставления отрицательных результатов анализов на COVID-19 методом ПЦР, сделанных в течение трёх дней с момента прибытия на территорию РФ.