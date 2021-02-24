Донецк, , 16:13 — REGNUM Житель ДНР, раненный в результате украинского обстрела, находится в реанимации. Об этом заявили 24 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

«Состояние тяжёлое, пациент находится в реанимации под контролем врачей. У него осколочные ранения, в том числе одно из ранений проникающее в брюшную полость, проведена операция, все назначения выполняются», — сказано в сообщении.

Напомним, 22 февраля в результате обстрела населённого пункта Александровка был ранен мирный житель 1998 года рождения.

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Как сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека, в 2020 году в Донбассе в результате обстрела пострадали 70 человек, из них почти 90% — на территории ДНР и ЛНР.

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