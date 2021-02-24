Донецк, , 16:09 — REGNUM Украинские формирования обстреляли район посёлка Александровка (ДНР), сообщает 24 февраля Совместный центр контроля и координации.

Александровку ВСУ обстреляли из автоматического гранатомёта на станке: выпущено всего пять гранат. Атака началась в 15:00 мск со стороны Марьинки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 февраля ВСУ десять раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ДНР.

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