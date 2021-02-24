Бишкек, , 16:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения и соцразвития Киргизии Нурболот Усенбаев рассказал на брифинге о том, сколько свободных койко-мест имеется в больницах страны на случай резкого ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

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По словам высокопоставленного чиновника, сейчас в столице и в регионах республики имеется в общей сложности 1 819 койко-мест, предназначенных для госпитализации пациентов с COVID-19.

При этом он отметил, что 409 из них уже заняты, а остальные 1 410 койко-мест свободны и держатся в резерве на тот случай, если эпидемиологическая ситуация в Киргизии начнет изменяться в худшую сторону.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Киргизии выявили 24 новых случая коронавирусной инфекции. Всего же за время пандемии зафиксировано 86 025 таких случаев.

За минувшие сутки признаны излечившимися 59 пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Всего же с момента объявления пандемии излечилось 82 938 киргизстанцев.

За сутки не в республике не произошло ни одного летального исхода среди пациентов с коронавирусом. А за всё время в стране зарегистрировано 1 460 смертей от COVID-19.