Бишкек, 24 февраля 2021, 16:08 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта недавно назначенному на пост председателя госкомитета нацбезопасности Камчыбеку Ташиеву.
За какие именно заслуги политического соратника нового президента произвели сразу в генералы, в администрации главы государства пояснять не стали.
Также подписаны указы о присвоении звания генерал-майора министру внутренних дел Улану Ниязбекову директору антикоррупционной службы Бекбосуну Апсатарову и председателю госслужбы исполнения наказаний Аскату Эгембердиеву.
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