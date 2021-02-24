Рязань, , 16:19 — REGNUM Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Рязанскую область. По медицинским организациям распределят 12 тысяч доз «Спутник V», сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Помимо стационарных площадок для вакцинации в Рязанской области работают четыре мобильных пункта. Прививки от COVID-19 поставили себе уже свыше 23 тысяч жителей региона, из них почти восемь тысяч добровольцев полностью завершили иммунизацию.

С начала массовой вакцинации в Рязанскую область поступило 31 тыс. 642 дозы «Гам-КОВИД-Вак».