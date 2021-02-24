Москва, , 16:07 — REGNUM С технической точки зрения предела росту цен на продукты питания нет. Об этом 24 февраля заявил экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Продукты питания Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экономист подчеркнул, что пределом роста цен на еду является покупательская способность, а технически она бесконечна — пока человек ест, он будет покупать продукты питания. В качестве примера он привел, что человек с большой суммой денег, умирающий от жажды в пустыне, заплатит их все за глоток воды. Однако в реальности ситуация не будет столь ужасной, и рост цен на еду в России, вероятнее всего, не превысит инфляцию.

«С моей точки зрения, рост цен, по всем экономическим правилам, законам, если какие-то катаклизмы не будут происходить, связанные с засухой, резким подорожанием сельхозпродукции на мировом рынке, должен быть пропорционален уровню инфляции», — заявил Холод.

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