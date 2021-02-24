Киев, , 16:02 — REGNUM В Закарпатской области Украины медицинская система «на грани коллапса» из-за резкого роста больных коронавирусом.

Об этом на брифинге 24 февраля сообщили руководители региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно озвученной на брифинге информации, вЗакарпатье в последние дни ежедневно госпитализируются порядка 200 новых больных коронавирусом и шесть больниц из 17-ти, принимающих таких больных, уже заполнены на 100%.

«Мы сейчас работаем на грани наших возможностей — медицинская система имеет свой резерв, который, к сожалению, исчерпывается. Ежедневно 200 новых госпитализированных — это очень много для Закарпатья», — подчеркнул глава департамента здравоохранения местной облгосадминистрации Анатолий Пшеничный.

Власти призвали жителей региона «разорвать круг инфицирования» — а для этого не посещать общественные места и оставаться дома, особенно при наличии симптомов простуды.

Напомним, что наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом на Украине наблюдается в Ивано-Франковской области. 19 февраля премьер-министр УкраиныДенис Шмыгальзаявил, что регион «фактически пылает от эпидемии», там впервые в стране даже развернули полевой «коронавирусный» госпиталь. Мэр города заявил, что считает главной причиной вспышки заболевания в регионе наплыв туристов на новогодние праздники.