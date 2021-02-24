Москва, , 16:02 — REGNUM Сегодня, 24 февраля, с утра нефть продолжает дорожать и стремиться к новым максимумам года, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ко второй половине дня цена Brent выросла на 1,4%, до $65,02 за баррель, превысив важный уровень сопротивления в $65, а цена WTI повысилась на 1,5%, до $62 за баррель. К 15:00 по мск баррель уверенно подошел к отметке $66,00.

Международная нефтяная корпорация ВР объявила о своих планах сокращения добычи нефти на 40% к 2030 году с целью увеличения инвестиций в низкоуглеродные технологии.

Похоже, что новость обрадовала рынок, который нынешней аномально холодной зимой, видимо, очень скептически относится к возобновляемым энергоисточникам и низкоуглеродным технологиям.

При уверенном преодолении уровня в $65 за баррель Brent может повыситься до $68, а при преодолении этого уровня — до $70 за баррель.

До конца дня цена нефти Brent останется в диапазоне $64,50−65,50 за баррель», — предполагает эксперт.

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