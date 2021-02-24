Киев, , 16:04 — REGNUM Дом престарелых в Харькове загорелся из-за грубого нарушения правил пожарной безопасности. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев 24 февраля в ходе заседания правительства страны.

«Основными причинами стало грубое нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и подключение к зданию электро‑ и газоснабжения без получения специальных разрешений», — рассказал он.

Чиновник отметил, что на Украине недостаточно налажен контроль данной сферы, отсутствует порядок прекращения деятельности учреждений-нарушителей, а также усложнена процедура получения социальных услуг.

Напомним, в результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек, позже ещё один пострадавший скончался от полученного стресса.

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