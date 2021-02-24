Челябинск, , 16:00 — REGNUM В Челябинской области школьники 25 февраля будут учиться дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

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Причиной стала непогода. Очные занятия отменили большинство муниципалитетов, в том числе Магнитогорск, Златоуст, Челябинск и Миасс. Впрочем, там, где циклон уже отступит, ученики 10−11 классов смогут выйти на учёбу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 23 и 24 февраля отмечается мороз порядка минус 30 градусов. Также в регионе сильный ветер, снегопады и метели.