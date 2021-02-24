Тбилиси, , 16:03 — REGNUM Адвокат лидера крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии Дмитрий Садзаглишвили обратился в апелляционный суд, чтобы оспорить арест своего клиента. Об этом, как передает «Общественное телевидение», юрист 24 февраля сообщил журналистам.

«Мы просто дали правительству шанс сделать разумный шаг и выйти из этого тупика, хотя, после спецоперации эти шансы уменьшились», — сказал Садзаглишвили.

Он добавил, что решение апелляционного суда должно быть известно завтра, 25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в июне 2019 года, был арестован 23 февраля в Тбилиси в офисе собственной партии. Сотрудники полиции провели спецоперацию, чтобы пробиться к лидеру ЕНД через его сторонников. После этого в стране наступило обострение политического кризиса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии началась акция протеста