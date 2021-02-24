Париж, , 16:00 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции стала проблемой мирового масштаба, решать котирую также необходимо всем миром. Об этом сегодня, 24 февраля, заявил официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь.

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Он подчеркнул, что республика заинтересована в том, чтобы эффективные и надёжные вакцины для борьбы с коронавирусом, как из России, так и из других стран, были доступны для Европы.

«Очевидно, что мы также хотели бы, чтобы наибольшее число таких вакцин были представлены Европейскому агентству по лекарственным препаратам (EMA) для сертификации, — цитирует ТАСС Атталь. — Это касается как российской вакцины «Спутник V», так и вакцин из других стран».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в случае сертификации российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на уровне ЕС и страны она может быть использована на территории Франции. глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у вакцин нет национальности, а Франции главное, чтобы у неё был действенный медицинский препарат.

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