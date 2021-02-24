Москва, , 15:59 — REGNUM К середине торгового дня 24 февраля рубль выглядит более чем благополучно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«К настоящему времени в нефть вернулись покупатели, что обеспечивает сырьевой рубль отличной опорой.

Ко всему прочему, отношение глобальных инвесторов к риску остаётся позитивным, а в долларе как безопасной валюте сейчас мало кто заинтересован. Участники рынка хотят рисковать и рискуют.

Доллар торгуется по 73,51 руб. и может снизиться в течение дня к 73,30 руб. Россиянин снова выглядит сильным, но ниже 73 руб. американской валюте сейчас снижаться опасно.

Евро торгуется по 89,44 руб., оставляя за собой торговый коридор 89−91 руб.

Фактически весь февраль складывается для рубля благополучно. Участники рынка внимательно наблюдают за российской валюты на фоне уверенного роста цен на нефть и отсутствия новых геоэкономических неприятностей для России», — пояснила эксперт.

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