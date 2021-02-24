Кострома, , 16:22 — REGNUM Жители дома №98 по улице Ленина в Костроме подали в суд на городскую администрацию из-за двора — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конфликтный двор

Исковое заявление от имени старшей по дому Светланы Коваль направлено в Свердловский районный суд областного центра. В нём женщина просит признать недействительными результаты межевания земельного участка, так как уверена, что слушания по поводу определения границ придомовой территории прошли без участия местных жителей.

«Мы знаем о планах чиновников отдать наш двор под застройку компании ООО «Стройнова» и не хотим этого допустить. О слушаниях по поводу межевания территории в 2019 году никто не нас не оповещал. Получается, без меня меня женили — отмежевали территорию, а потом захотели ещё и застроить без нашего согласия»

Костромичка попросила губернатора Костромской области Сергея Ситникова подключиться к проблеме и приехать на переговоры с местными жителями:

«Сергей Константинович, от имени жителей близлежащих домов, нашего дома, просим вас обратить внимание на проблему и встретиться с нами, как вы сделали по микрорайону Юбилейному (в начале февраля в СМИ появилась информация о застройке спортивного стадиона в костромском микрорайоне, через 2 дня после публикаций на место приехал Сергей Ситников и запретил строительство — ИА REGNUM). Мы тоже костромичи, и тоже хотим быть услышаны», — сказала Коваль.

Напомним, что после огласки конфликта в СМИ с заявлением выступил депутат Костромской областной думы Сергей Деменков. От призвал чиновников и строителей «найти альтернативный вариант застройки, при котором максимально были бы учтены вопросы комфорта людей». Разрешения на возведение дома компании ООО «Стройнова» мэрия ещё не выдала. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.

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