Компромисса не будет – костромичи подали в суд на чиновников из-за двора
Кострома, 24 февраля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Жители дома №98 по улице Ленина в Костроме подали в суд на городскую администрацию из-за двора — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Исковое заявление от имени старшей по дому Светланы Коваль направлено в Ленинский районный суд областного центра. В нём женщина просит признать недействительными результаты межевания земельного участка, так как уверена, что слушания по поводу определения границ придомовой территории прошли без участия местных жителей.
Костромичка попросила губернатора Костромской области Сергея Ситникова подключиться к проблеме и приехать на переговоры с местными жителями:
Напомним, что после огласки конфликта в СМИ с заявлением выступил депутат Костромской областной думы Сергей Деменков. От призвал чиновников и строителей «найти альтернативный вариант застройки, при котором максимально были бы учтены вопросы комфорта людей». Разрешения на возведение дома компании ООО «Стройнова» мэрия ещё не выдала. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации.