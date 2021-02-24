Ташкент, , 15:58 — REGNUM В Узбекистане отменили таможенные пошлины на импорт жемчуга, алмазов и драгоценных металлов. Это следует из постановления президента республики «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ювелирной промышленности», сообщает агентство «УзА».

Кроме того, в срок до 1 марта 2023 года внедряется порядок реализации драгоценных металлов на основе прямого договора или отсрочки платежа.

АО «Узнацбанк» предоставляет гарантию на драгоценные металлы, реализуемые через товарно-сырьевую биржу с условием отсрочки платежа, в размере до 85% от суммы договора с комиссией 2% годовых.

Ранее жемчуг, алмазы и драгоценные металлы облагались пошлиной в размере 10% от таможенной стоимости.

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