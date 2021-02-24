Екатеринбург, , 15:59 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) возбудили уголовное дело по факту смерти машиниста крана на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Мужчина находился в кабине мостового крана, где началось возгорание, причина которого пока неизвестна. Машинист попытался погасить огонь и подгонать кабину к посадочной площадке. Справиться с пожаром не получилось, и рабочему пришлось выпрыгнуть из кабины с высоты. Гражданин скончался на месте происшествия.

Дело заведено по ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены судебные экспертизы для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл поздним вечером 22 февраля 2021 года в конвертерном цехе комбината.

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