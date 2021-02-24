Москва, , 15:55 — REGNUM В вопросе выдачи нейтрального статуса российским спортсменам Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) действует согласно собственному регламенту. Об этом 24 февраля заявила и. о. президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

По её словам, сначала совет World Athletics должен утвердить стратегический план восстановления, который был отправлен ВФЛА, после чего будет обсуждаться порядок выдачи нейтральных статусов.

«Поэтому на зимний чемпионат Европы российские легкоатлеты не едут», — цитирует Привалову ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские легкоатлеты не получили нейтральный статус, поэтому не выступят на чемпионате Европы в помещении, который пройдёт с 5 по 7 марта.

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