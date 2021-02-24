Москва, , 15:55 — REGNUM Увеличение госдолга России за 2020 год на 40% выглядит впечатляющим, но то есть объективные причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Ковалев.

«Надо понимать, что, во-первых, прошлый год был кризисным, и власти сделали выбор в пользу наращивания долга вместо трат накопленных резервов, а во-вторых, долговая позиция РФ сравнительно невелика (около 20% ВВП).

По показателю «госдолг/ВВП» Россия выделяется на фоне крупнейших экономик мира. Например, у Индии этот показатель составляет 70%, у Бразилии — 84%, у Китая — 48%. Основная проблема здесь заключается в стоимости обслуживания растущего госдолга.

Например, в прошлом декабре министр финансов РФ Антон Силуанов приводил оценки, что к 2023 году стоимость обслуживания долга вырастет с текущих 700−800 млрд руб. до 1,4 трлн руб.

Кроме того, внешние долларовые рынки для российского Минфина закрыты из-за санкций, и, в результате, привлечение таких гигантских сумм внутри страны (около 5 трлн руб. в 2020 году) «снимает» практически всю ликвидность с финансового рынка.

Есть и еще один момент — навес предложения новых облигаций негативно влияет на уровни цен, в результате чего тот же Минфин сейчас вынужден занимать под 6−7% годовых, притом, что ключевая ставка составляет всего 4,25%.

Иными словами, масштабная программа по привлечению нового госдолга не способствует смягчению кредитных условий внутри страны», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госдолг России за 2020 год увеличился на 39,9% — до 18 триллионов 985,6 миллиарда рублей, сказано в оперативном докладе Счетной палаты.

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