Брюссель, , 17:13 — REGNUM Одним из первых решений новоизбранной администрации президента США Джо Байдена стало возвращение в Совет ООН по правам человека в Женеве. Бывший президент США Дональд Трамп покинул организацию, заявив, что она крайне предвзято относится к Израилю. Американское решение вернуться в Совет — это правильное решение, приносящее много надежд, считает бывший посол Израиля в Египте Ицхак Ливанон. Об этом он пишет в издании Jerusalem Post.

«Стоит преобразовать проблемную организацию изнутри, вместо того чтобы предоставить нашим врагам делать всё, что они пожелают, — уверен Ливанон. — Несколько раз Израиль заявлял, что СПЧ настолько предвзят и коррумпирован изнутри, что нам не нужно там находиться. Практически говоря, это правда, но, поскольку вы не покидаете военный форпост, даже считающийся второстепенным по важности, вы не покидаете международную организацию, которая доставляет вам неприятности».

При создании Совета, рассказывает Ливанон, который принимал участие в дебатах по его созданию, возлагались большие надежды на создание справедливой организации. И хотя новый совет стал более эффективным, чем предшествовавший ему Комитет, разочарование в новой структуре стремительно росло.

«Два шага, если они будут предприняты, позволят и США, и Израилю жить в мире с Советом. Первый — аннулировать статью, которая выделяет Израиль для критики. Израиль должен быть равен всем членам Совета Безопасности ООН. Как и все остальные, Израиль столкнется с пристальным вниманием Совета — справедливо. Вторым шагом было бы изменение процесса выборов членов совета на три года. Сегодня эти выборы проходят на региональной основе. Вместо этого страны должны быть избраны по их заслугам, по их результатам в отношении прав человека. Таким образом, мы положим конец фарсу, когда такие страны-изгои, как Сирия, Иран, Куба и другие, безнаказанно сидят на сцене Совета», — уверен Ливанон.