Уфа, , 15:55 — REGNUM Усилить работу дорожных служб Башкирии во время неблагоприятных погодных условий поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом 24 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети.

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Он напомнил, что сильный ветер и метель, а также ухудшение видимости привели к нескольким массовым ДТП в республике. Так, 23 февраля на трассе Уфа — Оренбург в Аургазинском районе произошло столкновение 39 автотранспортных средств, в результате 10 человек, в том числе два ребенка, получили травмы.

Хабиров сообщил, что оперативные службы постоянно следят за ситуацией на дорогах. Он попросил жителей быть осторожными и беречь себя, а также не выезжать на далекие расстояния без необходимости.

«И, если понимаете, что видимость ухудшилась, сбавьте скорость. Лучше приехать позже — но целыми и невредимыми», — обратился глава региона к жителям Башкирии.

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