Москва, , 15:57 — REGNUM Прямое регулирование цены на продукты питания в России несет больше минусов, чем плюсов. Об этом 24 февраля заявил экс-замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Прямое регулирование цен в рыночной ситуации опасно, считает экономист. Из-за этого инвестор теряет возможность в полной мере распоряжаться производством, в которое вложил деньги.

«Злоупотреблять этими мерами нельзя. Это не теоретический вопрос», — заявил Холод.

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