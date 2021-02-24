Тбилиси, , 15:54 — REGNUM На территории Грузии выявили три случая заражения так называемым «британским» штаммом коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 24 февраля сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

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Он добавил, что также выявлены те, кто контактировал с носителями нового штамма SARS-CoV-2 и мог им заразиться.

«Ведутся обстоятельные исследования новых штаммов. У нас подтверждены три случая и связанные с ними кластеры (31 человек), где с большой вероятностью мутированный штамм», — сказал Гамкрелидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по последним данным, выявили с начала пандемии 269 438 случаев заражения коронавирусом, в том числе 443 случая — за последние сутки.

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