Бишкек, , 15:52 — REGNUM Изучив предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, правление национального банка Киргизии приняло решение повысить учетную ставку с 5% до 5,5%. Об этом финансовый регулятор сообщил сегодня, 24 февраля.

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Аналитики нацбанка считают, что внутренний валютный рынок республики остается относительно стабильным — на фоне влияния внешнеэкономических условий в отдельные периоды наблюдалось повышение спроса на иностранную валюту.

Также финансовый регулятор отмечает, что восстановление экономики Киргизии происходит сдержанными темпами, но при этом снижение объемов производства сохраняется во всех секторах экономики.

Эксперты нацбанка придерживаются мнения, что внутренний спрос на местную продукцию остается слабым, поскольку одним из факторов его восстановления является приток денежных переводов в страну, который в 2020 году вырос лишь на 2% и составил $1,9 млрд (140,5 млрд рублей).

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