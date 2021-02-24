Москва, , 15:51 — REGNUM Программу льготной ипотеки в РФ нужно продлить и скорректировать в сторону семей с низкими доходами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский. Так он прокомментировал версию о том, что в 2021 году цены на жилье перестанут расти, даже если программу льготной ипотеки продлят.

«Любой рост имеет свои ограничения. В ряде регионов, где спрос снижается, стоимость строительных материалов или инфляция уже не имеют такого значения. Банки не будут финансировать проекты там, где нет спроса, и застройщики будут фиксировать убытки. Такая картина может быть характерна в 2021 году для 70% регионов, но по объемам предложения это составит 35−40% от общего числа экспонируемых квадратных метров жилой недвижимости», — сказал Котровский.

По его словам, спрос могла бы поддержать льготная ипотека, если программа будет продлена и скорректирована, например в сторону семей с низкими доходами, которые в настоящее время не могут накапливать средства и пользоваться ипотечным кредитованием.

«В противном случае даже льготная ипотека не сможет решить вопрос сохранения или увеличения спроса, — пояснил Котровский. — У нас за последние годы доходы среднего заемщика снизились. С одной стороны, кто мог, уже приобрел недвижимость. С другой, мы видим, что количество клиентов с совокупным доходом свыше 120 тысяч рублей в месяц сокращается, им на смену приходят заемщики с ежемесячным доходом 70−80 тысяч рублей. Но из-за того, что население у нас не увеличивается, а прирост составляет более 80 млн кв. метров в год, застройщики уже сталкиваются с проблемой при реализации квартир. Спрос сохраняется только в крупных городах и на самое дешевое жилье».

Если учесть обязанности застройщиков по возведению социальной инфраструктуры, то выход, как полагает Котровский, есть только один — пересмотреть планировки квартир и вывести на рынок больше предложений по малометражным квартирам.

«Только так застройщик сможет убедить банк в прибыльности проекта, иначе он не получит финансирование. Либо строительством займутся промышленно-финансовые группы, но там тоже есть свои ограничения по реализации жилой недвижимости», — считает омбудсмен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России продолжает расти себестоимость строительства квадратного метра недвижимости.

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