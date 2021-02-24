Иерусалим, , 16:34 — REGNUM Группа палестинцев задержана израильской полицией в ходе ночного рейда, сообщает 24 февраля Anadolu.

Об этом сообщило Общество палестинских заключённых.

Уточняется, что задержаны 12 палестинцев, в том числе ранее судимые, в различных районах Западного берега реки Иордан. Рейд проведён в ночь на 24 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 февраля стало известно о ранении израильского военного на базе в долине Иордана.

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