Иерусалим, 24 февраля 2021, 16:34 — REGNUM Группа палестинцев задержана израильской полицией в ходе ночного рейда, сообщает 24 февраля Anadolu.
Об этом сообщило Общество палестинских заключённых.
Уточняется, что задержаны 12 палестинцев, в том числе ранее судимые, в различных районах Западного берега реки Иордан. Рейд проведён в ночь на 24 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 февраля стало известно о ранении израильского военного на базе в долине Иордана.
Читайте ранее в этом сюжете: Израильский солдат тяжело ранен на военной базе