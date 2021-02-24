Вашингтон, , 15:50 — REGNUM В основе внешней политика США должна лежать защита прав человека, об этом 24 февраля заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба ведомства.

«США привержены миру, в котором права человека защищены, их защитники превозносятся, а те, кто нарушает права человека, привлекаются к ответственности», — передает слова Блинкена пресс-служба.

По словам Блинкена США не могут в одиночку заниматься поощрением мер по защите прав человека, больше всего успехов можно добиться при взаимодействии с союзниками и партнерами по всему миру. В связи с этим президент Джо Байден привержен внешней политике, которая объединяет демократические ценности США и их решающую роль в области дипломатии, и политике. Такая политика сосредоточена на защите демократии и защите прав человека.

Выдвижение американской администрацией своего кандидата на пост главы Совета ООН по правам человека в январе 2022 году является «важным шагом в этом направлении». Это агентства ООН, отметили в Госдепе, является важным многосторонним форумом, призванным содействовать международным усилиям в области прав человека, и играет решающую роль в привлечении к ответственности за нарушения и злоупотребления в области прав человека.

«Совет по правам человека должен поддерживать тех, кто борется против несправедливости и тирании, от расследований злоупотреблений в Сирии и Северной Корее до поощрения прав человека женщин и ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, а также борьбы с расизмом и религиозными преследованиями», — подчеркнул Блинкен.

«Мы признаем также имеющиеся у Совета проблемы, в том числе неприемлемую предвзятость по отношению к Израилю и правилам членства, которые позволяют странам с ужасающей репутацией в области прав человека занимать места, которых они не заслуживают. Однако преобразовать Совет и продвигать его важную работу лучше всего если находишься за столом», — добавил он.