Москва, , 15:51 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» зарегистрирована управлением Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority) для применения на территории страны. Об этом 24 февраля сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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«Египет является страной с самым большим населением на Ближнем Востоке, и решение включить «Спутник V» в национальный портфель вакцин демонстрирует уверенность в безопасности и высокой эффективности препарата», — заявил по этому поводу глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Также указывается, что регистрация российского препарата в Египте была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комитет экспертов индийского регулятора по лекарственным средствам проведет рассмотрение заявки фармацевтической компании Dr Reddy's Laboratories на получение экстренного разрешения на использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».