Париж, , 16:12 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в выступлении перед советом по правам человека ООН подверг критике «существенные нарушения прав человека» в России и Белоруссии. Об этом сообщает Le Figaro.

Обратив внимание на притеснение населения уйгуров в Китае, глава французского МИД заявил, что «существенные нарушения прав человека» имели место и во время протестов Белоруссии.

Ле Дриан также заявил, что российский блогер Алексей Навальный, якобы «отравленный нейротоксическим веществом, произведенным в России», «избежав смерти, сегодня находится в тюрьме».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Ле Дрианпровел телефонные переговоры со своим малазийским коллегой Хишаммуддином Хуссейном, в ходе которых министры обсудили проблемы Юго-Восточной Азии.

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