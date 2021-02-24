Киев, 24 февраля 2021, 15:50 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о минировании нескольких крупных торговых центров в Киеве. Об этом сообщил 24 февраля Telegram-канал Киев Сейчас.
По данным журналистов, «заминированы» торгово-развлекательные центры (ТРЦ) Lavina Mall, Dream Town, ArtMall, Атмосфера, Караван, Блокбастер, Магеллан, Плаза, Глобус, Gulliver, а также гостиница ИнтерКонтиненталь.
Как сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, из ТРЦ Dream Town-2 людей эвакуировали в срочном порядке, якобы в связи с пожаром.
Напомним, ранее в Киеве «заминировали» гимназию №191. Занятия были прерваны, детей эвакуировали, взрывное устройство не нашли.
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