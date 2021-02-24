Москва, 24 февраля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил досрочных выборов в начале лета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«В конце марта Дума может быть распущена, и в конце июня — проведены выборы. Четыре месяца по закону достаточно для подготовки к выборам», — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, если такое решение вдруг будет принято, «(оно) исходит из того, что обстановка будет в стране лучше летом, в начале лета, чем осенью», рассуждает парламентарий.

Жириновский также напомнил, что в 2020 году было предложение от «Единой России» провести выборы досрочно осенью 2020 года, вариант досрочных выборов возможен и сейчас, полагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 15 февраля Совет Думы поручил комитету Госдумы по контролю и регламенту проработать вопрос о завершении весенней сессии 24 июня.