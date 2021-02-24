Сеул, , 16:00 — REGNUM Медицинские учреждения Южной Кореи готовятся к первому этапу вакцинации от COVID-19, который начнётся 26 февраля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения.

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Согласно опубликованным данным, сегодня, 24 февраля, первая партия вакцин AstraZeneca отправлена с завода компании SK Bioscience в городе Андон провинции Кёнсан-Пукто в дистрибьюторский центр, расположенный в городе Ичхон провинции Кёнгидо. Оттуда их распределят по государственным медицинским центрам и домам престарелых по всей стране.

Известно, что в рамках первой фазы, вакцинации подлежат сотрудники домов престарелых и проживающие там пожилые люди в возрасте до 65 лет.

27 февраля начнётся вакцинация персонала больниц, в которых проходят лечение пациенты с COVID-19, а в начале марта —сотрудников служб экстренной помощи.

Напомним, что 19 февраля в Южной Корее прошли учения по транспортировке вакцины от COVID-19.

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