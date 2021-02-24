Киев, 24 февраля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент не рассматривает возможность перехода на латинское правописание с кириллического, поскольку в случае реализации такого сценария может потерять «огромный пласт украинской письменной культуры».

Современный украинский алфавит

Об этом на пресс-конференции 24 февраля заявила глава национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Думаю, что скорого перехода на латиницу не будет… Если мы откажемся от кириллицы, которой пользуемся с момента ее возникновения, то отрежем огромный пласт украинской письменной культуры. Это будут очень большие потери, и это недопустимо», — подчеркнула чиновник.

В частности, по словам Демской, с переходом на латиницу Украина сразу автоматически «откажется» от всех Евангелий, словарей и «грамматики Алексея Павловского 1818 года».

Она также сказала, что на протяжении 19-го века в Галичине продолжались «азбучные войны» как раз из-за возможного перехода на латиницу, но даже тогда решили, что украинскому языку лучше остаться при кириллице.

ИА REGNUM напоминает, что при президенте Порошенко идею о возможном переходе страны на латиницу обсуждали на самом высоком уровне. В частности, за этот сценарий высказывался на тот момент глава МИД страны Павел Климкин.