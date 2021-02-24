Иллинойс, США, , 16:06 — REGNUM Эксперты из числа технооптимистов уверены в том, что компьютеры могут имитировать и даже превосходить возможности человеческого мозга. Но для совершенствования вычислительных машин им не хватает тех драгоценных мостиков, что соединяют математику и информатику с реальной жизнью — всеми аспектами человеческого существования как на биологическом, так и на социальном уровне. Эксперты надеются, что гуманитарные науки придут им на помощь в решении задачи разработки систем искусственного интеллекта (ИИ), способных управлять человеческим поведением.

Для этого в США создаются не только направления исследований ИИ, но и целые институты. Например, Гуманитарный колледж Колби (Colby College) недавно объявил о выделении $30 млн на создание первого Междисциплинарного института искусственного интеллекта Дэвиса.

Об этом сообщается на сайте Колледжа 24 февраля 2021 года.

«Колледж Колби — пионер в развивающейся области, — сказал Мариус Стэн, руководитель программы по разработке интеллектуальных систем в Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе, исследовательском центре Министерства энергетики США. — Это линия с обратной связью между искусственным интеллектом и гуманитарными науками».

Специалист в области физики и химии, автор нескольких научных работ, Мариус Стэн думает о том, как ИИ поможет улучшить разработку и производство различных материалов для производства энергии, электроники, в том числе и в целях обеспечения национальной безопасности. Недавно он выступил соавтором исследовательской работы, показывающей, что ИИ может помочь оптимизировать сложный процесс, называемый пиролизом с пламенным распылением, в котором химические вещества сжигаются для получения порошков мелкого помола.

Отвечая на вопрос, на какие сферы экономики ИИ окажет наибольшее влияние, Стэн дает двоякий ответ:

«Есть некоторые секторы экономики, которые, как я вижу, в какой-то степени подвержены быстрому и значительному воздействию — управление движением транспорта, связь и прогнозирование изменения климата, курса акции».

Он предсказал, что для изменений в других областях потребуются годы, но эти изменения будут самыми сильными: наша культура, наши привычки, способ общения и принимаемые нами решения будут зависеть от ИИ. Он отметил, что уже сегодня нам не нужно думать о том, куда и как мы едем, когда садимся в машину — навигационная система, управляемая ИИ, думает за нас. Он считает, что, предвидя этот фундаментальный сдвиг, нам также необходимо изменить наш подход к образованию.

«Мы преподаем математику, и в какой-то момент мы начали преподавать информатику и программирование в старших классах, — сказал он. — В какой-то момент мы начнем обучать студентов искусственному интеллекту».

Некоторые средние школы в США уже начинают заниматься реформой образования с помощью AI Education Project, некоммерческой организации, которая разрабатывает учебные программы для старшеклассников о «новой электроэнергии». К концу этого учебного года организация подготовит 6500 абитуриентовв шести штатах (Огайо, Флориде, Мичигане, Кентукки, Арканзасе и Калифорнии) к поступлению в колледж и к карьере, в которой ИИ будет иметь все большее значение.

Институт Дэвиса в Колледже Колби среди других направлений исследования ИИ будет изучать этику, как часть уникального междисциплинарного подхода к ИИ в естественных, социальных и гуманитарных науках. Ора Таннер в течение 12 лет была преподавателем естественных наук до того, как стала соучредителем образовательного проекта ИИ. Она выступает за целостный подход к исследованию ИИ, отмечая, что ИИ в образовании традиционно ограничивался сферой информатики или STEM (наука, технологии, инженерия и математика) даже если он имел социальную, политическую и социальную направленность, а также экономические и культурные последствия.

«Видеть, как рождается другой подход, отличный от Кремниевой долины, для меня это — воодушевление, — сказала она. — Надеюсь, другие университеты последуют нашему примеру».

Группа Оры Таннер стремится ликвидироватьбезграмотность учащихся в области ИИ — помимовнедрения соответствующей программы в старших классах школы, разработан пилотный проект учебной программы для средней школы.

«Системы искусственного интеллекта изменят все известные нам сферы жизни, — комментирует Таннер. — Мы считаем, что студенты должны начать думать об этом прямо сейчас».

По словам Таннер, случаи расизма и сексизма в алгоритмах зависят от того, кто их разрабатывает. Она указала на опрос, проведенный среди университетов, в котором почти половина респондентов назвали предвзятость или конфиденциальность как «самую большую проблему, которую необходимо решить» в области сбора и обработки данных, только 15% респондентов заявили, что их команда активно занимается проблемой предвзятости, а 15% университетов включили курсы этики ИИ в свои учебные программы.

Многие преподаватели и выпускники Колледжа Колби уже работают над новыми дисциплинами. Например, доцент кафедры компьютерных наук Ханна Вулф изучает проблему человеческой предвзятости в больших данных в своей работе в области робототехники и интерактивного искусства. Выпускник колледжа Чаз Ланжелье использует ИИ для того, чтобы пролить свет на генетические закономерности инфекционных заболеваний.

Сегодняшние студенты Колби проходят стажировку в стартапах, таких как бостонская некоммерческая организация Reboot Rx, которая использует технологию ИИ на основе анализа естественного языка для поиска в медицинской литературе лекарств, которые можно было бы использовать для лечения рака.

«Сложность работы в этом междисциплинарном пространстве заключается в том, что вам нужны люди, говорящие на разных языках, — сказала основатель и генеральный директор Reboot Rx Лаура Клейман. — Дело не только в том, что биолог должен уметь прописывать алгоритмы обработки естественного языка, или что ученый-компьютерщик должен знать, что делает каждый белок. Знание терминологии чрезвычайно полезно для работы друг с другом в междисциплинарной команде».

Клейман сказала, что была рада услышать о создании Института Дэвиса:

«Я надеюсь, что это приведет к более тесному сотрудничеству между Reboot Rx и студентами Колледжа Колби, поскольку они очень умные и оказывают серьёзное влияниена нашу организацию, помогая продвигать наши проекты».

Джошуа Браунинг, разработчик машинного обучения в AMP Robotics в Колорадо, разделяет мнение Клейман о важности междисциплинарного мышления. В AMP Браунинг разрабатывает автоматизированные машины для сортировки вторичных отходов. По его словам, технологиям всегда нужны хорошие «коммуникаторы».

»Сегодня на таких сотрудников существует большой спрос. Обыкновенный инженер или разработчик — это, как правило, тот, кто действительно хорош в своём деле, и, возможно, не очень хорош в общении, — сказал Браунинг. — Очень важно уметь переводить решение некоторых вопросов с инженеров на бизнес».

По мнению экспертов, Институт ИИ Дэвиса даст студентам возможность критически осмыслить множество аспектов этой развивающейся области. Они подчеркивают, что ИИ никуда не денется, и то, что он будет делать для общества, будет зависеть от человеческого интеллекта, который им руководит.

«Нет смысла использовать вычислительные подходы, — сказал Клейман, — если вы не задаете правильные задачи».

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