Москва, , 15:48 — REGNUM Российскую пограничную инфраструктуру нужно совершенствовать, чтобы не позволять террористам и нелегальным мигрантам проникать в страну. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 24 февраля на заседании коллегии ФСБ.

Он подчеркнул важность совершенствования инфраструктуры на границе и оснащения пограничников современной техникой. В первую очередь этого требуют участки, где есть угроза проникновения террористов и незаконных мигрантов, а также опасность выстраивания каналов для наркотрафика и контрабанды.

Нарушителей границы и пограничного режима по-прежнему много, отметил президент. Перед Пограничной службой ФСБ стоит широкий круг задач, в том числе в рамках противодействия распространению новых мутаций коронавирусной инфекции.

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