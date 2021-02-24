Осло, , 15:45 — REGNUM В отношениях Норвегии и Североатлантического альянса (НАТО) с Москвой необходимо «уменьшить напряженность». Об этом 24 февраля заявил глава вооруженных сил (ВС) Норвегии Эйрик Кристофферсен во время своего выступления на Киркенесской конференции, его слова приводит NRK.

«Самое опасное, что может случиться с Норвегией, НАТО и со всем миром, — это открытый конфликт с Россией», — сказал он.

При этом Кристофферсен подчеркнул, что возникновение такого конфликта с Россией является маловероятным.

Кроме того, глава норвежских ВС отметил, что на протяжении последних лет отношения между Россией и Норвегией охладились и указал, что, по его мнению, диалог Москвы с Осло нужно развивать.

«Беседа может помочь нам найти какие-то решения», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля стало известно, что американские стратегические бомбардировщики В-1B Lancer прибыли в Норвегию на учения.