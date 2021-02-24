Таруса, Калужская область, 24 февраля, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Калужской области пресекли деятельность нарколаборатории, Об этом 24 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Под Калугой полицейские пресекли деятельность нарколаборатории

Подпольное производство располагалось в нежилом строении на территории Тарусского района. Оперативники обнаружили оборудование, позволяющее изготавливать запрещенные вещества в промышленных масштабах. Также изъят готовый продукт, расфасованный в полимерные пакеты, и емкости с жидкостью, содержащей наркотики. В пересчете на сухое вещество масса изъятого мефедрона составила более восьми килограммов.

В помещении нарколаборатории задержаны двое мужчин, приезжих из других регионов. Предположительно, они причастны к организации незаконного бизнеса. По версии следствия, наркотические вещества предназначались для сбыта через тайники-закладки. Злоумышленники заключены под стражу.