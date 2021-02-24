Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Из Тбилиси в Рустави выехала колонна автомобилей в рамках протестной акции, объявленной на 24 февраля в связи с арестом лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Мелию поместили в следственный изолятор, расположенный в Рустави. Протестующие планируют подъехать к стенам этого пенитенциарного учреждения.

«Мы приедем к тюрьме в Рустави, куда незаконно заключили лидера нашей партии. Колонна из десятков машин отправится, сигналя, в Рустави, и там мы выразим солидарность и поддержку нашему другу», — рассказал журналистам член партии ЕНД Заал Удумашвили.

Он также выразил уверенность, что Мелию скоро освободят, и он подключится к политической борьбе.

Как сообщало ИА REGNUM, Мелия, обвиняемый в организации беспорядков в июне 2019 года, был арестован 23 февраля в Тбилиси в офисе собственной партии. Сотрудники полиции провели спецоперацию, чтобы пробиться к лидеру ЕНД через его сторонников. Оппозиционные партии в связи с этим начали проводить протестные акции.

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