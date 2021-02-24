Белгород, , 15:41 — REGNUM Жительница Шебекинского городского округа 1994 годов рождения скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в оперативном штабе Белгородской области.

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Молодая женщина проходила лечение на базе Городской больницы №2 Белгорода. Там же получали помощь и скончались ещё два пациента, которых внесли в летальную статистику за минувшие сутки — жительница областного центра 1946 года рождения и житель Белгородского района 1947 года рождения.

В стационарах региона находится 1021 пациент, из них 57 подключены к аппаратам ИВЛ. Лечатся амбулаторно 3246 человек, на самоизоляции 11 тыс. 277 граждан.