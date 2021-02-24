Ташкент, , 15:39 — REGNUM Совершенные по неосторожности преступления в Узбекистане планируется перевести в категорию тяжких. Это следует из соответствующего проекта поправок в уголовный кодекс республики, сообщает издание Norma.uz.

Отмечается, что в настоящее время нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей, рассматривается как менее тяжкое преступление.

Кроме того, из уголовного законодательства исключаются термины серьезный вред, серьезный ущерб, так как их применение связано с человеческим фактором.

Устранены также устаревшие формы и виды наказаний, пересмотрена система штрафных санкций и механизмы их наложения. Исправительные работы исключены из пенитенциарной системы и заменены условным приговором.