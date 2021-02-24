Москва, , 15:39 — REGNUM Увеличенный в 2020 году до 17,8% от ВВП размер государственного долга России находится на вполне комфортном уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Безусловно, в относительном выражении цифры роста российского госдолга выглядят достаточно серьезно — плюс 39,9% к показателям 2019 года. Однако надо понимать, что этот рост был спровоцирован необходимостью поддержки граждан и бизнеса в пиковый период давления коронакризиса на экономику страны. В 2020 году на эти цели было направлено 9% ВВП. Очевидно, что в 2021 году при уверенном ослаблении давления пандемии на экономику понесенные затраты отработают себя», — сказал Чередниченко.

Что касается структуры увеличения российского долга в 2020 году, то, как пояснил Чередниченко, она была сформирована таким образом, что львиная доля его прироста пришлась на внутренний долг (плюс 45,4%).

«При этом внешний долг увеличился лишь на 3,5%, что в значительной степени нивелирует риски повышенного давления валютной составляющей долга на экономику в случае ослабления курса российского рубля, — сказал экономист. — К тому же следует отметить, что комфортный уровень соотношения долг/ВВП в России прослеживается и в относительном сравнении этого показателя с ведущими мировыми экономиками. Так, в 2020 году в США этот показатель достиг 108%, в Китае превысил 60%, а в Италии — 160%. Значение среднемирового показателя достигло почти 98%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что увеличение госдолга России в 2020 году выглядит очень серьёзно, и правительству пора задуматься о диверсификации экономики.

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